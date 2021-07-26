У ВООЗ розповіли, коли очікувати новий спалах COVID в Україні
Глава Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що новий спалах коронавірусу в Україні почнеться в кінці серпня - початку вересня. Він зазначив, що спалах COVID триватиме до зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.
Хабіхт закликав українців вакцинуватися зараз, поки "Дельта" штам коронавірусу не почав широко поширюватися в Україні.
"Точну відповідь дати важко. Але, попри наявні дані, широке поширення "Дельта", заходи охорони громадського здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня - початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації", - заявив він.