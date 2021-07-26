В ВОЗ рассказали, когда ожидать новую вспышку COVID в Украине
Глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что новая вспышка коронавируса в Украине начнется в конце августа - начале сентября. Он отметил, что вспышка COVID продлиться до зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.
Хабихт призвал украинцев вакцинироваться сейчас, пока "Дельта" штамм коронавируса не начал широко распространяться в Украине.
"Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", - заявил он.