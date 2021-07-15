ВООЗ попередила про досить ймовірну появу більш небезпечних штамів COVID

Комітет всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайної ситуації попередило досить ймовірну появу і поширення на планеті нових, більш небезпечних штамів коронавірусу. При цьому в ВООЗ підкреслили, що нові штами можуть виявитися ще більш складними для контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг ВООЗ.
"Комітет з надзвичайних ситуацій через COVID висловив стурбованість тим, що пандемію коронавірусу неправильно називають завершальною, в той час, як вона ще не закінчилася. Він також попередив про високу ймовірність появи і глобального поширення нових і, можливо, більш небезпечних штамів вірусу, які можуть виявитися ще більш складними для контролю", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що світ знаходиться на ранній стадії нової хвилі пандемії коронавірусу.