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ВООЗ попередила про досить ймовірну появу більш небезпечних штамів COVID

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Женева, Четвер 15 липня 2021 16:02
ВООЗ попередила про досить ймовірну появу більш небезпечних штамів COVID Фото: генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Комітет всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайної ситуації попередило досить ймовірну появу і поширення на планеті нових, більш небезпечних штамів коронавірусу. При цьому в ВООЗ підкреслили, що нові штами можуть виявитися ще більш складними для контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг ВООЗ.

"Комітет з надзвичайних ситуацій через COVID висловив стурбованість тим, що пандемію коронавірусу неправильно називають завершальною, в той час, як вона ще не закінчилася. Він також попередив про високу ймовірність появи і глобального поширення нових і, можливо, більш небезпечних штамів вірусу, які можуть виявитися ще більш складними для контролю", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що світ знаходиться на ранній стадії нової хвилі пандемії коронавірусу.

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