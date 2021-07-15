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ВОЗ предупредила о весьма вероятном появлении более опасных штаммов COVID

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Женева, Четверг 15 июля 2021 16:02
ВОЗ предупредила о весьма вероятном появлении более опасных штаммов COVID Фото: генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации предупредило весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ подчеркнули, что новые штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ВОЗ.

"Комитет по чрезвычайной ситуации из-за COVID выразил обеспокоенность тем, что пандемию коронавируса неправильно называют завершающейся, в то время как она еще не закончилась. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных штаммов вируса, которые могут оказаться еще более сложными для контроля", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что мир находится на ранней стадии новой волны пандемии коронавируса.

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