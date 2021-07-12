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Вакцинація від COVID та інших хвороб: інтервал можна скоротити до 14 днів

Автор: РБК-Україна

Планові щеплення проти інших хвороб можна робити через 28 днів після другої дози вакцини від COVID. Але при необхідності інтервал можна скоротити до 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я.

"Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом в 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів", - йдеться в повідомленні.

При цьому вакцинацію від COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення від інших інфекційних хвороб.

"Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної вакцини зараховуються", - додали в Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в разі неможливості зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни її можна зробити пізніше.

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