Вакцинація від COVID та інших хвороб: інтервал можна скоротити до 14 днів

Планові щеплення проти інших хвороб можна робити через 28 днів після другої дози вакцини від COVID . Але при необхідності інтервал можна скоротити до 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я.

"Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом в 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів", - йдеться в повідомленні.

При цьому вакцинацію від COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення від інших інфекційних хвороб.

"Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної вакцини зараховуються", - додали в Центрі.