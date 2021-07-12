Вакцинація від COVID та інших хвороб: інтервал можна скоротити до 14 днів
Планові щеплення проти інших хвороб можна робити через 28 днів після другої дози вакцини від COVID. Але при необхідності інтервал можна скоротити до 14 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я.
"Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом в 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів", - йдеться в повідомленні.
При цьому вакцинацію від COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення від інших інфекційних хвороб.
"Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної вакцини зараховуються", - додали в Центрі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в разі неможливості зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни її можна зробити пізніше.