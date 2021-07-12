Вакцинация от COVID и других болезней: интервал можно сократить до 14 дней

Плановые прививки против других болезней можно делать через 28 дней после второй дозы вакцины от COVID . Но при необходимости интервал можно сократить до 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения 2-й дозы вакцины против COVID-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", - говорится в сообщении.

При этом вакцинацию от COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки от других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы антиковидной вакцины засчитываются", - добавили в Центре.