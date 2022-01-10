На що українці витрачають "ковідну тисячу": рейтинг

Вже понад 6,7 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання "ковідної тисячі". Найбільше витрачають кошти на книги.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Урядовий портал ".

За видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини - 361 млн грн;

кінотеатри - 300 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги - 138 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення - 134 млн грн;

спорт - 90 млн грн.

Розширення програми

З другої половини січня 2022 року програму буде розширено - українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Хто може отримати "ковідну тисячу"

Відповідно до умов програми, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).