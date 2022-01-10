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На что украинцы тратят "ковидную тысячу": рейтинг

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Киев, Понедельник 10 января 2022 13:11
На что украинцы тратят "ковидную тысячу": рейтинг Фото: украинцы больше всего тратят "ковидную тысячу" на книги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Уже более 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение "ковидной тысячи". Больше всего тратят средства на книги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

По видам расходов самыми популярными стали:

  • книжные магазины - 361 млн грн;
  • кинотеатры - 300 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги - 138 млн грн
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки - 134 млн грн;
  • спорт - 90 млн грн.

Расширение программы

Со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Кто может получить "ковидную тысячу"

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

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