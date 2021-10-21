Українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації, - МОЗ

За словами Кузіна, наразі ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет. А от масового запровадження бустеру, для інших категорій населення, не буде.

"Поки що не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році", - пояснив головний санлікар.

Наразі, як зазначив Кузін, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабішає, навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", - додав він.