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Українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації, - МОЗ

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 20:56
Українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації, - МОЗ Фото: Ігор Кузін, головний санітарний лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України планує наступного року почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Наразі міністерство не розглядає введення бустерного щеплення для всіх категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для телеканалу "Рада".

За словами Кузіна, наразі ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, які ослаблюють імунітет. А от масового запровадження бустеру, для інших категорій населення, не буде.

"Поки що не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році", - пояснив головний санлікар.

Наразі, як зазначив Кузін, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабішає, навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", - додав він.

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