ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украинцы в следующем году будут повторно проходить полный курс вакцинации, - Минздрав

Новина українською →
Украина, Четверг 21 октября 2021 20:56
Украинцы в следующем году будут повторно проходить полный курс вакцинации, - Минздрав Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Сейчас министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного государственного санитарного врача Игоря Кузина для телеканала "Рада".

По словам Кузина, сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. А вот массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.

"Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач.

Сейчас, как отметил Кузин, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе