Коли в Україні закінчиться масковий режим: позиція МОЗ

В Україні наразі рано говорити про скасування масового режиму. Для початку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70-80% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте доженімо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, що наразі питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки при малій кількості вакцинованих знімати маску і потім "перепровіряти COVID-сертифікат, вакцинований, не вакцинований" не досить зручно.

"... І плюс вакцинований, ми говоримо, 100% захищається від середньої тяжкості і важкого перебігу", - додав Ляшко.