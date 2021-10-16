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Когда в Украине закончится масочный режим: позиция Минздрава

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Украина, Суббота 16 октября 2021 10:51
Когда в Украине закончится масочный режим: позиция Минздрава Фото: при каком условии в Украине могут отменить масочный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине пока рано говорить об отмене масочного режима. Для начала необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли избавиться от масок на лице, или нет", - отметил Ляшко.

Он пояснил, что пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "перепроверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не довольно удобно.

"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищает от средней тяжести и тяжелого течения", - добавил Ляшко.

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