Коли в Україні почнуть вакцинувати дітей від COVID: відповідь МОЗ
Під час п’ятої хвилі COVID-вакцинації в Україні дозволять щеплювати дітей. Імунізація буде відбуватися за умови відповідних рекомендацій лікарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника національної програми імунізації ЦГЗ Олександра Заїки під час національного діалогу про вакцинацію від COVID-19 - "Між хвилями".
"Під час п'ятої хвилі буде вирішуватися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися за нашими рекомендаціями, яким саме дітям в першу чергу потрібно буде давати перевагу", - сказав він.
За його словами, щеплення від коронавірусу дітям віком від 12-16 років будуть робити вакциною Pfizer і буде чіткий алгоритм, у яких саме випадках.
"Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і це подорож передбачає дві вакцинації ", - зазначив Олександр Заїка.
Він підкреслив, що наразі в Україні роблять акцент на вакцинації цільових груп, котрі не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації. Зокрема, йдеться про людей, старших 65 років.
Нагадаємо, наразі в Україні діє четвертий етап вакцинації від коронавірусу, він розпочався 23 червня.