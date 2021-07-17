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Когда в Украине начнут вакцинировать детей от COVID: ответ Минздрава

Новина українською →
Украина, Суббота 17 июля 2021 15:59
Когда в Украине начнут вакцинировать детей от COVID: ответ Минздрава Фото: стало известно, когда от COVID будут прививать детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во время пятой волны COVID-вакцинации в Украине разрешат прививать детей. Иммунизация будет происходить при условии соответствующих рекомендаций врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя национальной программы иммунизации ЦОЗ Александра Заики во время национального диалога о вакцинации от COVID-19 - "Между волнами".

"Во время пятой волны будет решаться вакцинация детей, но нужно будет следить за нашими рекомендациями, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество",- сказал он.

По его словам, прививки от коронавируса детям в возрасте от 12-16 лет будут делать вакциной Pfizer и будет четкий алгоритм, в каких именно случаях.

"Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации",- отметил Александр Заика.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине делают акцент на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.

Напомним, сейчас в Украине действует четвертый этап вакцинации от коронавируса, он начался 23 июня.

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