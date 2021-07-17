Когда в Украине начнут вакцинировать детей от COVID: ответ Минздрава

Во время пятой волны COVID-вакцинации в Украине разрешат прививать детей. Иммунизация будет происходить при условии соответствующих рекомендаций врачей.

"Во время пятой волны будет решаться вакцинация детей, но нужно будет следить за нашими рекомендациями, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество",- сказал он.

По его словам, прививки от коронавируса детям в возрасте от 12-16 лет будут делать вакциной Pfizer и будет четкий алгоритм, в каких именно случаях.

"Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации",- отметил Александр Заика.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине делают акцент на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.