Україна до вересня отримає 9 млн доз COVID-вакцин

До кінця літа Україна отримає як мінімум 9 мільйонів доз вакцин. З них 8 мільйонів повинні прибути в липні.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна .

"У липні приїде 5,32 млн доз CoronaVac - це за додатковим контрактом, який вже підписаний. Ще 2 мільйони доз вакцини Moderna очікується по COVAX від США. Ще як мінімум до нас прийде мільйон доз вакцини Pfizer в липні, скільки її прийде в серпні, ми будемо знати трохи пізніше, але так само як мінімум мільйон", - заявив міністр.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров'я як і раніше сподівається на відновлення поставок 1,5 мільйона доз вакцини CoviShield від SII.

Крім того, Україні обіцяють поставити 4 мільйони доз препарату Novavax, які за контрактом SII зобов'язаний поставити в серпні.