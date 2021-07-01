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Украина до сентября получит 9 млн доз COVID-вакцин

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Четверг 01 июля 2021 21:37
Украина до сентября получит 9 млн доз COVID-вакцин Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

До конца лета Украина получит как минимум 9 миллионов доз вакцин. Из них 8 миллионов должны прибыть в июле.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В июле приедет 5,32 млн доз CoronaVac - это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще 2 миллиона доз вакцины Moderna ожидается по COVAX от США. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но так же как минимум миллион", - заявил министр.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield от SII.

Кроме того, Украине обещают поставить 4 миллиона доз препарата Novavax, которые по контракту SII обязан поставить в августе.

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