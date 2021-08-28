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Україна поки не планує масову вакцинацію дітей: Ляшко пояснив чому

Автор: Уляна Безпалько

У МОЗ поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від COVID-19. Зараз в пріоритеті вакцинація дорослого населення.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, частка дітей серед захворілих несуттєва.

"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед захворілих несуттєва. Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка буде рости, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, в яких випадках дозволена COVID-вакцинація дітей від 12 років.

Нагадаємо, що в Україні існує загроза спалаху коронавируса серед дітей.

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