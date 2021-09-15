Україна може поділитися COVID-вакцинами, у яких збігає термін придатності, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що хоче запобігти псуванню вакцин від коронавірусу. Він не виключає, що Україна може поділитися дозами, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

За словами Ляшка, дози вакцини від коронавірусу, у яких спливе термін придатності, будуть вилучені з обігу, після чого їх утилізують.

"Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми бачитимемо, що не встигаємо використати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - пояснив він.