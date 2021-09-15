Украина может поделиться COVID-вакцинами, у которых истекает срок годности, - Минздрав
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что хочет предотвратить порчу вакцин от коронавируса. Он не исключает, что Украина может поделиться дозами, у которых истекает срок годности, с другими странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "24 каналу".
По словам Ляшко, дозы вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из оборота, после чего их утилизируют.
"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - объяснил он.
Напомним, в Украине может испортиться партия вакцины AstraZeneca. Ее срок годности истекает уже осенью этого года.
Также РБК-Украина писало, что в Мариуполе утилизируют тысячу доз вакцины Moderna, которые не успели вовремя использовать.