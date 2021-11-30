Україна готова до бустерної вакцинації: у МОЗ назвали терміни її початку

"Ми не тільки збираємося (робити треті дози - ред.), ми повністю готові. Вакцин в Україні достатньо", - сказав міністр.

За його словами, МОЗ підписав угоди на постачання вакцин від коронавірусу на наступний рік. Законтрактованих препаратів вистачить як для бустерної, так і, при необхідності, для повної ревакцинації ще двома дозами.

"Орієнтовно ми очікуємо, що це буде (бустерна вакцинація - ред.) січень-лютий 2022 року. Може бути, і раніше", - уточнив глава МОЗ.

Ляшко додав, що початок бустерної вакцинації залежить від кількох факторів. Серед них міністр виділив необхідність прищепити не менше 60% українців першою дозою або 50% - двома.

"Я, як міністр охорони здоров'я, відразу прийму рішення і запустимо бустерну вакцинацію", - підкреслив він.

Глава МОЗ додав, що через 2-3 тижні в Україні двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Однак міністерство розраховує збільшити цю цифру до 70%.