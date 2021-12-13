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Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція

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Україна, Понеділок 13 грудня 2021 19:35
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція Фото: в "Дії" вже можна подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У мобільному застосунку "Дія" сьогодні, 13 грудня, з'явилася можливість подати заявку на отримання тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. У застосунку з'явилася послуга "єПідтримка".

Як подати заявку та куди можна витратити гроші - в матеріалі РБК-Україна.

Що потрібно для подачі заявки

Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

В яких банках можна оформити картку:

  • Monobank;
  • "Альфа-банк";
  • "А-Банк";
  • "ПриватБанк";
  • "Укргазбанк";
  • "Ощадбанк".

Очікується, що перелік банків, в яких можна буде оформити картку для отримання тисячі гривень за вакцинацію, буде розширюватися.

Як подати заявку в "Дії"

Для початку потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Послуга "єПідтримка" доступна, починаючи з версії "Дії" 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android.

Інструкція подачі заявки на тисячу за вакцинацію:

  1. Переконатися, що маєте "зелений" COVID-сертифікат (або оформити його).
  2. Зайти у розділ Послуги.
  3. Знайти послугу "єПідтримка".
  4. Обрати для виплати картку "єПідтримка".
  5. Очікувати зарахування грошей від Мінекономіки з 19 грудня.

Як повинен виглядати розділ з послугами в "Дії":

Тисяча за вакцинацію. В &quot;Дії&quot; вже можна подати заявку: інструкція

Хто може подати заявку

На першому етапі програми "єПідтримка" виплату зможе отримати кожен повнолітній українець, який:

  • пройшов повний курс вакцинації від COVID-19;
  • оформив "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія".

Куди можна витратити отримані гроші

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішнє залізничне чи авіаперевезення;
  • покупку книг (лише в книжкових магазинах).

Крім того, з 1 січня з'явиться можливість витратити гроші на ліки. Однак це зможуть зробити лише українців у віці від 60 років.

Витратити гроші потрібно за 4 місяці або ж виплата повернеться державі.

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