Тысяча за вакцинацию. В "Дие" уже можно подать заявку: инструкция

В мобильном приложении "Дия" сегодня, 13 декабря, появилась возможность подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. В приложении появилась услуга "еПоддержка".

Как подать заявку и куда можно потратить деньги - в материале РБК-Украина .

Что нужно для подачи заявки

Перед тем, как подать заявку в "Дие" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.

В каких банках можно оформить карточку:

Monobank;

"Альфа-банк";

"А-Банк";

"ПриватБанк";

"Укргазбанк";

"Ощадбанк".

Ожидается, что перечень банков, в которых можно будет оформить карту для получения тысячи гривен за вакцинацию, будет расширяться.

Как подать заявку в "Дие"

Для начала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дия" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.

Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:

Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его). Зайти в раздел Услуги. Найти услугу "еПоддержка". Выбрать для выплаты карту "еПоддержка". Ожидать зачисления денег от Минэкономики с 19 декабря.

Как должен выглядеть раздел с услугами в "Дие":

Кто может подать заявку

На первом этапе программы "еПоддержка" выплату сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

прошел полный курс вакцинации от COVID-19;

оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".

Куда можно потратить полученные деньги

Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;

покупку книг (только в книжных магазинах).

Кроме того, с 1 января появится возможность потратить деньги на лекарства. Однако это смогут сделать только украинцы в возрасте от 60 лет.

Потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплата вернется государству.