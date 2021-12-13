Тысяча за вакцинацию. В "Дие" уже можно подать заявку: инструкция
В мобильном приложении "Дия" сегодня, 13 декабря, появилась возможность подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. В приложении появилась услуга "еПоддержка".
Как подать заявку и куда можно потратить деньги - в материале РБК-Украина.
Что нужно для подачи заявки
Перед тем, как подать заявку в "Дие" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.
В каких банках можно оформить карточку:
- Monobank;
- "Альфа-банк";
- "А-Банк";
- "ПриватБанк";
- "Укргазбанк";
- "Ощадбанк".
Ожидается, что перечень банков, в которых можно будет оформить карту для получения тысячи гривен за вакцинацию, будет расширяться.
Как подать заявку в "Дие"
Для начала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дия" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.
Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:
- Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
- Зайти в раздел Услуги.
- Найти услугу "еПоддержка".
- Выбрать для выплаты карту "еПоддержка".
- Ожидать зачисления денег от Минэкономики с 19 декабря.
Как должен выглядеть раздел с услугами в "Дие":
Кто может подать заявку
На первом этапе программы "еПоддержка" выплату сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:
- прошел полный курс вакцинации от COVID-19;
- оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".
Куда можно потратить полученные деньги
Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;
- покупку книг (только в книжных магазинах).
Кроме того, с 1 января появится возможность потратить деньги на лекарства. Однако это смогут сделать только украинцы в возрасте от 60 лет.
Потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплата вернется государству.