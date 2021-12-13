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Тысяча за вакцинацию. В "Дие" уже можно подать заявку: инструкция

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Украина, Понедельник 13 декабря 2021 19:35
Тысяча за вакцинацию. В "Дие" уже можно подать заявку: инструкция Фото: в "Дие" уже можно подать заявку на получение тысячи за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В мобильном приложении "Дия" сегодня, 13 декабря, появилась возможность подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. В приложении появилась услуга "еПоддержка".

Как подать заявку и куда можно потратить деньги - в материале РБК-Украина.

Что нужно для подачи заявки

Перед тем, как подать заявку в "Дие" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.

В каких банках можно оформить карточку:

  • Monobank;
  • "Альфа-банк";
  • "А-Банк";
  • "ПриватБанк";
  • "Укргазбанк";
  • "Ощадбанк".

Ожидается, что перечень банков, в которых можно будет оформить карту для получения тысячи гривен за вакцинацию, будет расширяться.

Как подать заявку в "Дие"

Для начала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дия" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.

Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:

  1. Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
  2. Зайти в раздел Услуги.
  3. Найти услугу "еПоддержка".
  4. Выбрать для выплаты карту "еПоддержка".
  5. Ожидать зачисления денег от Минэкономики с 19 декабря.

Как должен выглядеть раздел с услугами в "Дие":

Тысяча за вакцинацию. В &quot;Дие&quot; уже можно подать заявку: инструкция

Кто может подать заявку

На первом этапе программы "еПоддержка" выплату сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

  • прошел полный курс вакцинации от COVID-19;
  • оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".

Куда можно потратить полученные деньги

Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;
  • покупку книг (только в книжных магазинах).

Кроме того, с 1 января появится возможность потратить деньги на лекарства. Однако это смогут сделать только украинцы в возрасте от 60 лет.

Потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплата вернется государству.

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