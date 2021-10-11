Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Фото: невакцинованим заборонили проїзд у транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів посилив обмеження карантину в Україні. Уряд запровадив нові правила проїзду в громадському транспорті між областями, які набудуть чинності вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Коли почнуть діяти нові правила
Обмеження для невакцинованих українців почнуть діяти вже з 21 жовтня.
У "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах у потяги, автобуси та літаки будуть пускати тільки з одним з таких документів:
- сертифікат чи довідка про вакцинацію одною або двома дозами;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- довідка про одужання від коронавірусу;
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген до коронавірусу.
Нові правила стосуються лише міжобласних перевезень.