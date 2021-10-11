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Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 18:02
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження Фото: невакцинованим заборонили проїзд у транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів посилив обмеження карантину в Україні. Уряд запровадив нові правила проїзду в громадському транспорті між областями, які набудуть чинності вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Коли почнуть діяти нові правила

Обмеження для невакцинованих українців почнуть діяти вже з 21 жовтня.

У "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах у потяги, автобуси та літаки будуть пускати тільки з одним з таких документів:

  • сертифікат чи довідка про вакцинацію одною або двома дозами;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка про одужання від коронавірусу;
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген до коронавірусу.

Нові правила стосуються лише міжобласних перевезень.

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