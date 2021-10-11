ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 октября 2021 18:02
Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения Фото: невакцинированным запретили проезд в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров ужесточил ограничения карантина в Украине. Правительство ввело новые правила проезда в общественном транспорте между областями, которые вступят в силу уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Когда начнут действовать новые правила

Ограничения для невакцинированных украинцев начнут действовать уже с 21 октября.

В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах в поезда, автобусы и самолеты будут пускать только с одним из таких документов:

  • сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка о выздоровлении от коронавируса;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Новые правила касаются только межобластных перевозок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Кабинет Министров Украины Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе