Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения
Фото: невакцинированным запретили проезд в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров ужесточил ограничения карантина в Украине. Правительство ввело новые правила проезда в общественном транспорте между областями, которые вступят в силу уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Когда начнут действовать новые правила
Ограничения для невакцинированных украинцев начнут действовать уже с 21 октября.
В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах в поезда, автобусы и самолеты будут пускать только с одним из таких документов:
- сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами;
- международное свидетельство о вакцинации;
- справка о выздоровлении от коронавируса;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу.
Новые правила касаются только межобластных перевозок.