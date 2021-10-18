Стало відомо, наскільки завантажені пацієнтами COVID-лікарні Києва

Київські лікарні наразі не переповнені пацієнтами з коронавірусом. Показник завантаженості медичних закладів у Києві трохи вищий, ніж 50%.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Наразі, за даними нардепа, у Києві пацієнтами з COVID-19 зайнято 50,7% лікарняних ліжок. Цього, як сказав Радуцький, недостатньо, щоб ухвалювати рішення про посилення карантину.

"На практиці, місцева влада ухвалює рішення про посилення карантину, коли зайнято 70% та більше", - пояснив він.