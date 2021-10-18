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Стало відомо, наскільки завантажені пацієнтами COVID-лікарні Києва

Автор: Сергій Щербина

Київські лікарні наразі не переповнені пацієнтами з коронавірусом. Показник завантаженості медичних закладів у Києві трохи вищий, ніж 50%.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Наразі, за даними нардепа, у Києві пацієнтами з COVID-19 зайнято 50,7% лікарняних ліжок. Цього, як сказав Радуцький, недостатньо, щоб ухвалювати рішення про посилення карантину.

"На практиці, місцева влада ухвалює рішення про посилення карантину, коли зайнято 70% та більше", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього глава столичної Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що наразі підстав для переведення Києва до "червоної" зони немає.

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КиївКоронавірусМихайло Радуцький