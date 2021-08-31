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Став відомий новий симптом, який фіксують у COVID-хворих

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Вівторок 31 серпня 2021 11:47
Став відомий новий симптом, який фіксують у COVID-хворих Фото: в Україні фіксують новий симптом коронавірусу (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У хворих на коронвірус стали фіксувати новий симптом захворювання. Водночас, все частіше відсутні такі симптоми, як втрата нюху та смаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренко ТСН.ua.

За його словами, збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту.

"Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень", - пояснив медик.

Раніше повідомлялося, що сплеск епідемії можливий або вже у вересні.

РБК-Україна писало, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає.

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