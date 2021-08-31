Став відомий новий симптом, який фіксують у COVID-хворих
Фото: в Україні фіксують новий симптом коронавірусу (Getty Images)
У хворих на коронвірус стали фіксувати новий симптом захворювання. Водночас, все частіше відсутні такі симптоми, як втрата нюху та смаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренко ТСН.ua.
За його словами, збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту.
"Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень", - пояснив медик.
Раніше повідомлялося, що сплеск епідемії можливий або вже у вересні.
РБК-Україна писало, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає.