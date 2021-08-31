Стал известен новый симптом, который фиксируют у COVID-больных

У больных коронвирусом стали фиксировать новый симптом заболевания. В то же время, все чаще отсутствуют такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного врача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко ТСН.иа.