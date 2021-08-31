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Стал известен новый симптом, который фиксируют у COVID-больных

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Вторник 31 августа 2021 11:47
Стал известен новый симптом, который фиксируют у COVID-больных Фото: в Украине фиксируют новый симптом коронавируса (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У больных коронвирусом стали фиксировать новый симптом заболевания. В то же время, все чаще отсутствуют такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного врача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко ТСН.иа.

По его словам, увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства кишечно-желудочного тракта.

"Этого не наблюдалось так часто при предыдущей волне. Также большинство больных, которые сейчас имеют тяжелые поражения легких", - пояснил медик.

Ранее сообщалось, что всплеск эпидемии возможен или уже в сентябре.

РБК-Украина писало, что количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине растет.

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