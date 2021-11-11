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Став відомий новий побічний ефект від вакцини Johnson & Johnson

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський регулятор з лікарських засобів повідомив про новий побічний ефект від вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Це рідкісний тип запалення хребта.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Регулятор рекомендував додати рідкісний тип запалення хребта як побічний ефект вакцини Johnson & Johnson.

Він також оцінив повідомлення про синдром капілярного витоку після щеплення ін'єкцією Moderna. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що поки недостатньо доказів можливого зв'язку між рідкісними випадками мультисистемного запального синдрому з вакцинами мРНК, включаючи щеплення Moderna.

Нагадаємо, у США дозволили використовувати Moderna і Johnson & Johnson в якості бустерів.

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Вакцина