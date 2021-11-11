Став відомий новий побічний ефект від вакцини Johnson & Johnson

Європейський регулятор з лікарських засобів повідомив про новий побічний ефект від вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Це рідкісний тип запалення хребта.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Регулятор рекомендував додати рідкісний тип запалення хребта як побічний ефект вакцини Johnson & Johnson.
Він також оцінив повідомлення про синдром капілярного витоку після щеплення ін'єкцією Moderna. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що поки недостатньо доказів можливого зв'язку між рідкісними випадками мультисистемного запального синдрому з вакцинами мРНК, включаючи щеплення Moderna.