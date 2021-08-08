У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу

"Якщо ви дозволяєте вірусу вільно і на постійній основі відтворюватися в суспільстві, то він буде мутувати. Що станеться, якщо протягом місяців і місяців ви дозволите вірусу відтворюватися: гіпотетично можливо, не гарантовано, але гіпотетично можливо, що ми могли б отримати варіант, який буде вислизати від захисту вакцини", - заявив Фаучі.

За словами інфекціоніста, вірус зникне після того, як буде щеплена переважна більшість населення. Якщо цього не станеться, що взимку коронавірусна інфекція буде поширюватися разом з вірусом грипу.

Також, на думку Фаучі, новий сплеск захворюваності може відбутися навесні наступного року.

При цьому головний лікар США зазначив, що уникнути зараження на коронавірус можна тільки у вакуумі. Він нагадав, що нещеплені люди допомагають поширювати коронавірус.