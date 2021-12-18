Штам "Омікрон" зафіксували в Україні. Є перший випадок

Новий штам коронавірусу "Омікрон" підтвердили в Україні 18 грудня.

"В Україні виявили штам "Омікрон". Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)", - повідомив Ляшко.

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

"За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму "Омікрон" домінує", - зазначив Ляшко.

Генетик Олександр Коляда в Instagram повідомив, що в зразку жінки, що повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, які характерні для "Омікрона".

За його словами, йдеться про молоду жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, ймовірно, вона і могла інфікуватися "Омікроном". Коляда уточнив, що хвора самоізолювалася, тому, швидше за все, вона не встигла передати його далі.

Коляда, пояснюючи чому цей штам саме "Омікроном" уточнив, що у зразку є характерна для "Омікрону" і деяких старих штамів комбінація мутацій, які знижує їхнє впізнання антитілами.

Що відомо про цей штам

Китайські вчені стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може обходити захист вакцини від COVID. Також новий варіант здатний ухилятися від захисту антитіл, які були отримані від попередньої інфекції.

У ВООЗ попереджали, що штам "Омікрон" становить дуже високий глобальний ризик.

Там зазначають, що є ранні ознаки того, що у вакцинованих та раніше інфікованих коронавірусом людей не виробляється достатньо антитіл, щоб запобігти інфікуванню "Омікроном", що може призвести до високої швидкості передачі та "серйозних наслідків". Втім, цей штам викликає легше захворювання, ніж "Дельта".

Чи працюють вакцини проти цього штаму

Вчені з Гонконгу довели безсилля двох найпопулярніших вакцин проти нового варіанту вірусу "Омікрон". У Pfizer-BioNTech або Coronavac не виробляється достатній рівень сироваткових антитіл.

Вчені дійшли висновку, що вакцинація цими препаратами не допоможе у боротьбі з новим штамом.

Але є дослідження, в якому йдеться про те, що третя доза вакцини Pfizer ефективна проти цього штаму.

Вакцини можуть бути менш ефективними проти штаму "Омікрон", раніше заявили у ВООЗ.

Бустерна вакцинація

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже готова до бустерної вакцинації проти коронавірусу. Також країна домовилася про поставки COVID-препаратів для щеплень на наступні декілька років.

Скільки країн з "Омікроном"

Вже 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом "Омікрон", і реальність така, що він, ймовірно, є вже в більшості країн, навіть якщо він ще не був зафіксований, повідомив голова ВООЗ.