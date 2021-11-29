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Штам "Омікрон". Ляшко розповів, що відомо про новий вид COVID

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 11:47
Штам "Омікрон". Ляшко розповів, що відомо про новий вид COVID Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий вид COVID - "Омікрон". Поява нових небезпечних штамів - можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Вперше про появу цього штаму Всесвітня організація охорони здоров'я була повідомлена з Південної Африки 24 листопада 2021 року. Повідомлення збіглося по часу з зростанням кількості випадків COVID-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці.

"Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять чи спростують, чи пов’язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають", - зазначив Ляшко.

Також наразі не відомо, чи визиває штам більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби.

"Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-африканській республіці, але це може бути повязане зі збільшенням загального чила інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом "Омікрон", - зазначив він.

Перші випадки інфікування штамом "Омікрон" були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають ленший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час - від декількох днів до декількох тижнів, додав він.

Крім того, Ляшко розповів, чи є випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні.

Нагадаємо, в ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу.

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