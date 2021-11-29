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Штамм "Омикрон". Ляшко рассказал, что известно о новом виде COVID

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 11:47
Штамм "Омикрон". Ляшко рассказал, что известно о новом виде COVID Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом виде COVID - "Омикрон". Появление новых опасных штаммов - возможное следствие неравномерности распределения и сомнения относительно вакцинации в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Впервые о появлении этого штамма Всемирная организация здравоохранения была уведомлена из Южной Африки 24 ноября 2021 года. Сообщение совпало по времени с ростом числа случаев COVID-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке.

"Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связаны ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - отметил Ляшко.

Также пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

"Мы отмечаем сейчас рост числа госпитализаций в Южно-африканской республике, но это может быть связано с увеличением общего чила инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон", - отметил он.

Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более низкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель, добавил он.

Кроме того, Ляшко рассказал, есть ли случаи нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине.

Напомним, в ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса.

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