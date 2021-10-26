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Регіони локдауну. Куди пускають без COVID-документів у "червоній" зоні

Автор: Дмитро Левицький

Найближчим часом у "червоній" зоні карантину можуть загалом опинитися 13 областей України. Мешканцям цих регіонів для того, щоб потрапити до ресторану чи кінотеатру, потрібно доводити свою COVID-безпечність.

РБК-Україна розповідає, до яких закладів у "червоній" зоні можна потрапити без COVID-документів.

Куди можна піти без сертифікату та тесту

Наразі в "червоній" зоні карантину не має обмежень щодо відвідування:

  • банків;
  • АЗС;
  • ветеринарних клінік;
  • аптек;
  • продуктових магазинів.

Без COVID-сертифікату чи негативного тесту мешканці "червоного" регіону також можуть відвідувати поштові відділення та історико-культурні заповідники.

Чи можна в транспорт без COVID-документів

Наразі підтвердження COVID-безпечності обов'язкове лише для пасажирського транспорту міжобласного сполучення. Громадським транспортом у містах та всередині області можна користуватися без обмежень.

Однак місцева влада може самостійно встановлювати додаткові правила на транспорт. Наприклад, у Запорізькій області COVID-документи знадобляться навіть для поїздок всередині області.

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