У Польщі почали тестувати українську вакцину від COVID

У Польщі почали тестувати українську вакцину від коронавірусу. Зараз випробування проводяться на звичайних мишах в інституті в Гданську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Інститут біології клітин НАН України у Львові минулого року отримав грант у розмірі близько 10 млн гривень на розробку української вакцини. Біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів.

"Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл ", - заявив керівник Інституту біології клітин у Львові Андрій Сибірний.

За його слова, дослідження з визначення імуногенності різних препаратів знаходиться на завершальному етапі в Польщі.

При цьому академік додав, що результат буде відомий через два-три тижні, після чого випробування проведуть на трансгенних мишах, вразливих до людського коронавірусу.