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В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID

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Гданск, Вторник 02 ноября 2021 21:49
В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID Фото: В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса. Сейчас испытания проводятся на обычных мышах в институте в Гданьске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Институт биологии клеток НАН Украины во Львове в прошлом году получил грант в размере около 10 млн гривен на разработку украинской вакцины. Биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей.

"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но вдобавок мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - заявил руководитель Института биологии клеток во Львове Андрей Сибирный.

По его слова, исследования по определению иммуногенности разных препаратов находится на завершающем этапе в Польше.

При этом академик добавил, что результат будет известен через две-три недели, после чего испытания проведут на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, потом будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус", - заявил Сибирный.

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