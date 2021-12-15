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Польща посилює правила в'їзду: що потрібно знати

Автор: Анастасія Рокитна

Польща оголошує про нові обмеження через зростання смертності від коронавірусу. Країна посилює правила в'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

У середу Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 660 випадків смерті від коронавірусу за добу. У зв'язку зі зростанням смертності вводять нові обмеження на кількість людей, яким дозволено перебувати в ресторанах, готелях і театрах.

Відповідальність за перевірку статусу вакцинації покладається на власників бізнесу.

Також з середи люди, які прилітають до Польщі з-за меж Шенгенської зони безкоштовного проїзду ЄС, повинні мати підтвердження негативного результату тесту не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону.

Серед іншого, школи перейдуть на дистанційне навчання, діти не відвідуватимуть школу з 20 грудня по 9 січня. Нічні клуби теж доведеться закрити, крім новорічних вечірок.

Нагадавши, у Польщі посилили карантин і умови в'їзду в країну.

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Польша