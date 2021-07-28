Загиблий від "Дельта" був лікарем і не виїжджав з України, - Кузін
Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Чоловік, який помер в результаті зараження "Дельта" штамом коронавірусу, був лікарем. Також відомо, що він не виїжджав за межі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах", - заявив Кузін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві помер перший пацієнт, інфікований штамом коронавірусу "Дельта".