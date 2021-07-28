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Загиблий від "Дельта" був лікарем і не виїжджав з України, - Кузін

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Середа 28 липня 2021 18:46
Загиблий від "Дельта" був лікарем і не виїжджав з України, - Кузін Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чоловік, який помер в результаті зараження "Дельта" штамом коронавірусу, був лікарем. Також відомо, що він не виїжджав за межі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах", - заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві помер перший пацієнт, інфікований штамом коронавірусу "Дельта".

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