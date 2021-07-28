Погибший от "Дельта" был врачом и не выезжал из Украины, - Кузин

Мужчина, который умер в результате заражения "Дельта" штаммом коронавируса, был врачом. Также известно, что он не выезжал за пределы Украины.

"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - заявил Кузин.