Погибший от "Дельта" был врачом и не выезжал из Украины, - Кузин
Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Мужчина, который умер в результате заражения "Дельта" штаммом коронавируса, был врачом. Также известно, что он не выезжал за пределы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - заявил Кузин.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве умер первый пациент, инфицированный штаммом коронавируса "Дельта".