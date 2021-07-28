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Погибший от "Дельта" был врачом и не выезжал из Украины, - Кузин

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Среда 28 июля 2021 18:46
Погибший от "Дельта" был врачом и не выезжал из Украины, - Кузин Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мужчина, который умер в результате заражения "Дельта" штаммом коронавируса, был врачом. Также известно, что он не выезжал за пределы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - заявил Кузин.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве умер первый пациент, инфицированный штаммом коронавируса "Дельта".

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