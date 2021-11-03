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Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters

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Середа 03 листопада 2021 20:53
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters Фото: Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Пандемія коронавірусу може завершитися в деяких країнах у 2022 році. При цьому COVID може перейти в форму сезонної хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Епідеміологи очікують, що перші країни, які вийдуть з пандемії, матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації та природного імунітету серед людей, які заразилися коронавірусом. Зокрема, Сполучені Штати, Великобританія, Португалія та Індія.

Проте вчені попереджають, що коронавірус залишається непередбачуваним вірусом, який мутує в міру поширення серед не вакцинованого населення.

"Ми вважаємо, що в період відсьогодні до кінця 2022 року настане момент, коли ми отримаємо контроль над цим вірусом... коли ми зможемо значно знизити важкі захворювання і смертність", - заявила Марія Ван Керкхове, епідеміолог, яка очолює роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з COVID-19.

Очікується, що COVID-19, як і інші ендемічні захворювання, такі як малярія, залишатиметься основним фактором захворюваності та смертності протягом багатьох років.

"Ендемічний - не означає доброякісний", - сказала Ван Керкхове.

Деякі експерти кажуть, що в кінцевому підсумку коронавірус буде поводитися більш схоже на кір, який досі викликає спалахи в тих групах населення, де низький рівень охоплення вакцинацією.

Інші вважають, що COVID стане більше схожим на сезонне респіраторне захворювання, таке як грип. Або ж вірус може стати менш вбивчим, вражаючи в основному дітей, але на це можуть піти десятиліття.

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