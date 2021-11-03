Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом COVID может перейти в форму сезонной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эпидемиологи ожидают, что первые страны, которые выйдут из пандемии, будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия.

Однако ученые предупреждают, что коронавирус остается непредсказуемым вирусом, который мутирует по мере распространения среди не вакцинированного населения.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом... когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - заявила Мария Ван Керкхове, эпидемиолог, возглавляющая работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19.

Ожидается, что COVID-19, как и другие эндемические заболевания, такие как малярия, будет оставаться основным фактором заболеваемости и смертности в течение многих лет.

"Эндемичный - не значит доброкачественный", - сказала Ван Керкхове.

Некоторые эксперты говорят, что в конечном итоге коронавирус будет вести себя более похоже на корь, которая до сих пор вызывает вспышки в тех группах населения, где низкий уровень охвата вакцинацией.

Другие считают, что COVID станет больше похожим на сезонное респираторное заболевание, такое как грипп. Или же вирус может стать менее убийственным, поражая в основном детей, но на это могут уйти десятилетия.