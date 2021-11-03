ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 20:53
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters Фото: Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом COVID может перейти в форму сезонной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эпидемиологи ожидают, что первые страны, которые выйдут из пандемии, будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия.

Однако ученые предупреждают, что коронавирус остается непредсказуемым вирусом, который мутирует по мере распространения среди не вакцинированного населения.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом... когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - заявила Мария Ван Керкхове, эпидемиолог, возглавляющая работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19.

Ожидается, что COVID-19, как и другие эндемические заболевания, такие как малярия, будет оставаться основным фактором заболеваемости и смертности в течение многих лет.

"Эндемичный - не значит доброкачественный", - сказала Ван Керкхове.

Некоторые эксперты говорят, что в конечном итоге коронавирус будет вести себя более похоже на корь, которая до сих пор вызывает вспышки в тех группах населения, где низкий уровень охвата вакцинацией.

Другие считают, что COVID станет больше похожим на сезонное респираторное заболевание, такое как грипп. Или же вирус может стать менее убийственным, поражая в основном детей, но на это могут уйти десятилетия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе