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"Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer, - дослідження

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Нью-Йорк, Середа 08 грудня 2021 14:33
"Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer, - дослідження Фото: "Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Новий штам коронавірусу "Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer. А дві дози може бути недостатньо.

Про це йдеться в дослідженні компанії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC.

Результати лабораторного дослідження показують, що третя доза їх вакцини забезпечує аналогічний рівень нейтралізуючих антитіл до "Омікрону", порівнянний з двома дозами проти вихідного коронавірусу і інших варіантів, які з'явились.

У зразках крові тих, хто отримав тільки первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-кратне зниження антитіл проти нового варіанту.

"Це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від зараження "Омікроном", - заявили компанії.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" може стати домінуючим в Європі вже в січні.

Зазначимо, вчені показали перше зображення штаму коронавірусу "Омікрон", яке змогли зробити за допомогою електронного мікроскопа.

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