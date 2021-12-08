ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, - исследование

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 08 декабря 2021 14:33
"Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, - исследование Фото: "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer. А две дозы может быть недостаточно.

Об этом говорится в исследовании компании, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC.

Результаты лабораторного исследования показывают, что третья доза их вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к "Омикрону", сравнимый с двумя дозами против исходного коронавируса и других появившихся вариантов.

В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

"Это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения "Омикроном", - заявили компании.

Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе уже в январе.

Отметим, ученые показали первое изображение штамма коронавируса"Омикрон", которое смогли сделать с помощью электронного микроскопа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе