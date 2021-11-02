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Нові правила поїздок між регіонами: МОЗ відповіло на головні питання

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 10:34
Нові правила поїздок між регіонами: МОЗ відповіло на головні питання Фото: карантин в Україні (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Україні з 21 жовтня діють нові правила міжрегіональних перевезень. Всім пасажирам для поїздки потягом, автобусом міжобласного маршруту або літака необхідно показати спеціальні COVID-документи (сертифікат про вакцинацію або ПЛР/експрес-тест). А у Міністерстві охорони здоров'я України відповіли на найчастіші запитання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Чи допускається COVID-сертифікат у додатку "Дія"

Таким сертифікатом можна скористатися під час поїздок. Його варто просто показати з телефону, але також можна й роздрукувати.

Чи потрібний COVID-сертифікат або тест у разі поїздки на власному транспорті

Нові правила перевезень не стосуються мешканців країни, які подорожують власним транспортом (якщо в салоні перебуває не більше 5 осіб, без урахування дітей. Якщо всі пасажири є членами однієї родини, то дозволяється і більша кількість пасажирів).

Що робити пасажиру, який перехворів на коронавірус, але без "Дії".

У такому разі можна пред'явити довідку про вакцинацію (про отримання першого щеплення). Або показати свідоцтво про повний курс вакцинації (можна отримати у сімейного лікаря). Також можна здати ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 (термін дії 72 години).

Що загрожує пасажиру без COVID-документів

Якщо людина під час поїздки між регіонами громадським транспортом не зможе пред'явити документ про щеплення або негативний тест, їй загрожує штраф від 17 000 до 34 000 гривень (стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей").

Нагадаємо, що перевіряти наявність COVID-документів у пасажирів громадського транспорту можуть не лише правоохоронці.

Також через нові правила міжрегіональних перевезень на вокзалах України з'явилися пункти швидкого тестування на COVID-19.

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