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Новые правила поездок между регионами: Минздрав ответил на главные вопросы

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 10:34
Новые правила поездок между регионами: Минздрав ответил на главные вопросы Фото: карантин в Украине (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Украине с 21 октября действуют новые правила межрегиональных перевозок. Всем пассажирам для поездки на поезде, автобусе межобластного маршрута или самолета необходимо показать специальные COVID-документы (сертификат о вакцинации или ПЦР/экспресс-тест). А в Министерстве здравоохранения Украины ответили на самые частые вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Допускается ли COVID-сертификат в приложении "Дія"

Таким сертификатом можно пользоваться во время поездок. Его нужно просто показать с телефона, но также можно и распечатать.

Нужен ли COVID-сертификат или тест в случае поездки на собственном транспорте

Новые правила перевозок не касаются жителей страны, которые путешествуют на собственном транспорте (если в салоне находится не более 5 человек, без учета детей. Если все пассажиры являются членами одной семьи, то разрешается и большее количество пассажиров).

Что делать пассажиру, переболевшему коронавирусом, но без"Дії".

В таком случае можно предъявить справку о вакцинации (о получении первой прививки). Или показать свидетельство о полном курсе вакцинации (можно получить у семейного врача). Также можно сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 (срок действия 72 часа).

Что грозит пассажиру без COVID-документов

Если человек во время поездки между регионами на общественном транспорте не сможет предъявить документ о прививках или отрицательный тест, ему грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен (статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил относительно карантина людей").

Напомним, что проверять наличие COVID-документов у пассажиров общественного транспорта могут не только правоохранители.

Также в связи с новыми правилами межрегиональных перевозок на вокзалах Украины появились пункты быстрого тестирования на COVID-19.

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