У МОЗ розповіли, коли ситуація з COVID-19 почне стабілізуватися

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли ситуація з коронавірусом в Україні почне покращуватися. Він прогнозує, що ситуація буде погіршуватися ще до 15 квітня.
Як сказав Степанов, ситуація з коронавірусом почне стабілізуватися після 15 квітня. Однак ситуація з COVID-19 буде по-різному розвиватися в кожному регіоні.
"Очікуємо до 15 квітня напружену ситуацію, а потім очікуємо стабілізацію. Але ця стабілізація буде в залежності від регіону, тому що, наприклад, у західних областях ситуація вже стабілізована, а далі буде таке ж покращення у Вінницькій, водночас ситуація погіршується у Хмельницькій області", - пояснив міністр.
Нагадаємо, те, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується протягом найближчих тижнів заявляли в Київській школі економіки. Водночас експерти прогнозують зростання смертності.
Додамо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу. Госпіталізували вчора 5160 хворих.
Крім того, нещодавно вчені НАН спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19.