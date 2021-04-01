У МОЗ розповіли, коли ситуація з COVID-19 почне стабілізуватися

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли ситуація з коронавірусом в Україні почне покращуватися. Він прогнозує, що ситуація буде погіршуватися ще до 15 квітня.

Як сказав Степанов, ситуація з коронавірусом почне стабілізуватися після 15 квітня. Однак ситуація з COVID-19 буде по-різному розвиватися в кожному регіоні.

"Очікуємо до 15 квітня напружену ситуацію, а потім очікуємо стабілізацію. Але ця стабілізація буде в залежності від регіону, тому що, наприклад, у західних областях ситуація вже стабілізована, а далі буде таке ж покращення у Вінницькій, водночас ситуація погіршується у Хмельницькій області", - пояснив міністр.