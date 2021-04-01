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У МОЗ розповіли, коли ситуація з COVID-19 почне стабілізуватися

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 19:55
У МОЗ розповіли, коли ситуація з COVID-19 почне стабілізуватися Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли ситуація з коронавірусом в Україні почне покращуватися. Він прогнозує, що ситуація буде погіршуватися ще до 15 квітня.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як сказав Степанов, ситуація з коронавірусом почне стабілізуватися після 15 квітня. Однак ситуація з COVID-19 буде по-різному розвиватися в кожному регіоні.

"Очікуємо до 15 квітня напружену ситуацію, а потім очікуємо стабілізацію. Але ця стабілізація буде в залежності від регіону, тому що, наприклад, у західних областях ситуація вже стабілізована, а далі буде таке ж покращення у Вінницькій, водночас ситуація погіршується у Хмельницькій області", - пояснив міністр.

Нагадаємо, те, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується протягом найближчих тижнів заявляли в Київській школі економіки. Водночас експерти прогнозують зростання смертності.

Додамо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу. Госпіталізували вчора 5160 хворих.

Крім того, нещодавно вчені НАН спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19.

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