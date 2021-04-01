В Миндраве рассказали, когда ситуация с COVID-19 начнет стабилизироваться
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда ситуация с коронавирусом в Украине начнет улучшаться. Он прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться еще до 15 апреля.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
Как сказал Степанов, ситуация с коронавирусом начнет стабилизироваться после 15 апреля. Однако ситуация с COVID-19 будет по-разному развиваться в каждом регионе.
"Ожидаем до 15 апреля напряженную ситуацию, а затем ожидаем стабилизацию. Но эта стабилизация будет в зависимости от региона, потому что, например, в западных областях ситуация уже стабилизирована, а дальше будет такое же улучшение в Винницкой, вместе с тем ситуация ухудшается в Хмельницкой области", - пояснил министр.
Напомним, то, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется в течение ближайших недель заявляли в Киевской школе экономики. Вместе с тем эксперты прогнозируют рост смертности.
Добавим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали более 17 тысяч новых случаев коронавируса. Госпитализировали вчера 5160 больных.
Кроме того, недавно ученые НАН спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19.